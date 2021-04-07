الجولان السوري المحتل يشهد حدثا الأول من نوعه

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن هضبة الجولان شهدت انتقال عائلة إسرائيلية، اليوم، إلى منزلها الجديد في مستوطنة رامات ترامب في مرتفعات الجولان السوري المحتل، التي تم الإعلان عن إنشائها في يونيو/ حزيران 2019.

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وذكرت الصحيفة أن العائلة تتكون من زوجين في العشرينيات من عمرهما، هما دانيال (27 عاما) وتسوفيت (26 عاما) وابنتهما، وهي العائلة الأولى التي تقطن في مستوطنة رامات ترامب، في حين أن 4 عائلات أخرى ستنتقل للمستوطنات التي سيقطن فيها المئات فيما بعد.

وأوضحت أن العائلة انتقلت إلى المستوطنة وسط احتفال صغير أقامه المجلس المحلي للمستوطنة الجديدة في هضبة الجولان السوري المحتل.

يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أعلن عن إنشاء هذه المستوطنة، في عام 2019، تكريما للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل.