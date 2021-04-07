نائب تونسي يثير جدلا: الرئيس يخال نفسه المهدي المنتظر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت إذاعة "الديوان أف أم" التونسية، اليوم الأربعاء، عن النائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، راشد الخياري من ائتلاف "الكرامة" (18 نائبا من أصل 217)، قوله، إن الرئيس قيس سعيد يناقض نفسه بزيارته لولاية المنستير وإحيائه الذكرى الحادية والعشرين لرحيل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

وأضاف أن الرئيس التونسي صرح العام الماضي بأنّ من يزور قبر الحبيب بورقيبة "متاجر".

واعتبر الخياري أن الرئيس "غريب الأطوار ويخال نفسه المهدي المنتظر"، مضيفا "هو (أي الرئيس) الخير المطلق وما سواه الشر المطلق"، وفق تعبيره.

وهاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي النائب التونسي الذي يعد من أشد منتقدي قيس سعيد، وقالوا إن تصريحاته هذه غير برئية وتهدف للمساس بشخص الرئيس.