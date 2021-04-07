أسماء الأسد تبحث مع الجمعيات الخيرية مساعدة الشرائح الأكثر احتياجا في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت الرئاسة السورية في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال اللقاء بحث كيفية الاستفادة من عمل جميع المبادرات الخيرية والإنسانية حتى تصل إلى مختلف المحتاجين في جميع المناطق السورية، لاسيما في ظل الظروف المعيشية الضاغطة، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وحضر اللقاء وزير الإدارة المحلية ومعاونو وزيري الأوقاف والشؤون الاجتماعية.

يذكر بأن موقع الرئاسة كان قد نشر في وقت سابق عن الحالة الصحية للرئيس بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، وذلك بعد 9 أيام على إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال حساب الرئاسة السورية على فيسبوك: "بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس كوفيد - 19، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي".