السيسي يوجه بالاستعداد لاحتفالية "على أعلى مستوى" لافتتاح العاصمة الإدارية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، عقد مدبولي، اليوم، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين، ومسؤولي الشركة المشرفة على تنظيم الاحتفالية.

وقال البيان إن السيسي كلف ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم يأتي لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، ايذانا ببدء العمل الحكومى رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك اختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء المصري أن الاحتفالية ستكون "على أعلى مستوى"، وسيتم من خلالها التعبير فى رسالة واضحة عن "الجمهورية الجديدة"، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية.

وفي مارس/آذار الماضي، اعتبر السيسي، افتتاح مشروع العاصمة الإدارية بمثابة "إعلان جمهورية جديدة" في بلاده.

وقال السيسي حينها، خلال كلمته أمام الندوة التثقيفية الـ33 التي نظمتها القوات المسلحة: "مصر تشهد تطويرا كبيرا، وافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة".