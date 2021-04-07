الأمم المتحدة ترحب بالخطة الأمريكية لاستئناف المساعدات للفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية رحبت، اليوم الأربعاء، بالخطة الأمريكية لاستئناف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتأمل في أن "تحذو دول أخرى حذوها".

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قال مصدر في الكونغرس الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس اليوم الأربعاء باعتزامها استئناف المساعدات للفلسطينيين بتقديم 150 مليون دولار عبر منظمة أونروا و75 مليونا كدعم اقتصادي و10 ملايين للتنمية.

وبهذه الخطوة، تستأنف واشنطن تقديم جزء من المساعدات التي حجبها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم على أقرب تقدير عن المساعدات، التي سيُقدم معظمها عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبا خلال حكم ترامب.

وأوضحت إدارة بايدن أنها تعتزم التراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون بوصفه متحيزا بشدة لإسرائيل.

ويعلق الفلسطينيون والعاملون في المجال الإنساني آمالهم على الرئيس الأمريكي بايدن، في إعادة ضخ الأموال الأمريكية في خزائن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.