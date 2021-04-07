الكاظمي يتحدث عن ملفات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي في المرحلة المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الكاظمي في الاجتماع، قائلا "لدينا مهام أساسية تتمثل بحماية الدولة وتحصينها، عبر تقوية وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها الجيش العراقي وباقي أجهزتنا الأمنية".

وبين، أن "علاقات العراق الاقليمية والدولية المتميزة تدعم توجه حماية الدولة"، مؤكدا أن "الأسبوع الماضي شهدتواصلا عراقيا نوعيا مع محيطه والعالم، سواء عبر الزيارتين الرسميتين إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، أو الوفود الدولية المستمرة إلى العراق لتعزيز التعاون والدعم".

وأشار الكاظمي الى" الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، الذي تعمل عليه فرق فنية منذ فترة، حيث سيتطرق الى ملفات متعددة بين البلدين، منها السياسية والاقتصادية والصحية والثقاقية، فضلا عن التعاون الامني، كذلك سيتم بحث وجود قوات التحالف الدولي التي استقدمت الى العراق لمحاربة داعش، وكان لها دور مؤثر في هذا المجال".

واكد الكاظمي، ان" التطور الكبير في قدرات قواتنا الامنية، وتغير شكل التهديد الارهابي على الارض، مهّد لمغادرة ما يقرب من 60٪ من قوات التحالف خلال الاشهر الماضية من عمر هذه الحكومة".

وشدد على ان" هذا الامر مكّن العراق للانتقال قريبا الى مرحلة انتفاء الحاجة للوحدات المقاتلة الاجنبية، والاقتصار على الادوار التدريبية والاستشارية والدعم اللوجستي والتعاون الاستخباري، وذلك لحين وصول العراق الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بجهود ابنائه وتعاونهم وتكاتفهم"، بحسب ما نقل موقع alforatnews.