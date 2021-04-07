دبي تعلن ضوابط إقامة الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "البيان"، اليوم الأربعاء، فإن هذه الضوابط تأتي تماشيا مع توجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الهادفة إلى حماية الصحة والسلامة العامة للمجتمع.

وذكرت الدائرة أن صلاة العشاء والتراويح سوف تقام في المساجد حسب الضوابط الاحترازية مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد على نصف ساعة.

وستظل أبواب المسجد مفتوحة منذ بداية رفع الأذان، وحتى الانتهاء من صلاة الفريضة، ليتم إغلاقها عقب الانتهاء من الصلاة مباشرة.

وطالبت الدائرة المصلين بضرورة إحضار سجادة الصلاة الخاصة وعدم تركها في المسجد، والالتزام الكامل بارتداء الكمامات في المسجد.

كما حثتهم على ضرورة الامتناع تماما عن المصافحة باليد أو بأي شكل من الأشكال المخالفة لشرط التباعد الاجتماعي، والالتزام بالملصقات الموضحة لأماكن المصلين والحفاظ على المسافة المعتمدة بين كل مصل وآخر مع ضرورة عدم التجمع.