المغرب... اقتراب وصول 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية ان هذا الإعلان جاء خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية “المناظرة المرئية”، مع رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، وتناولت العلاقات بين البلدين وبين المؤسستين التشريعيتين، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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وأوضح المسؤول الصيني أن بلاده سبق لها أن زودت المغرب بعدد مهم من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة المغربية حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من الأول من شهر رمضان المقبل.

وأشار بيان للحكومة إلى أنه "ابتداء من الفاتح من شهر رمضان المقبل سيتم حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا".

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا، وفي سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة، التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى".