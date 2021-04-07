شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى: تعهد أمريكى خلال الحوار الاستراتيجى بسحب بعض القوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إن الجانب الأمريكي تعهد خلال الحوار الاستراتيجي بسحب بعض قواته من العراق، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وتابع مستشار الأمن القومي العراقي: "اتفقنا على تولي قواتنا الأمنية مهمة محاربة داعش"، مردفا: "اتفقنا مع الأمريكيين على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق".

وكان أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن الأجهزة الأمنية العراقية بذلت جهدا كبيرا في تتبع ودحر تنظيم داعش الإرهابي من العراق، من خلال التتبع والملاحقة واستنفار الجهد الأمني والاستخباري وتغيير الخطط الأمنية لملاحقة هذه العناصر.

وقال الخفاجي - في تصريح لقناة إكسترا نيوز - إن هناك تعاونا بين العراق وكافة الدول سواء دول الجوار أو دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وملاحقة المطلوبين، مشيرا إلي أن هذا التعاون أسهم في إنجاح العمليات الاستباقية، وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية التي كان يخطط لها التنظيم سواء داخل أو خارج العراق.



وأكد الخفاجي أن فلول "داعش" في العراق ليس لديهم القدرة على مجابهة أو مقاومة القوات العراقية، وأن هذه الفلول تعمل بشكل مجاميع منفردة في محاولة منها لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية.



وأوضح الخفاجي - حول مهمة الناتو والتحالف الدولي في العراق- أن مهمة الناتو هي مهمة تدريبية بحتة، مؤكدا أن مهمة التحالف مهمة استخباراتية وقتالية، مشيرا إلي العمليات الكبري التي انتهت منذ عدة أيام والتي قام خلالها التحالف الدولي بتوجيه أكثر من 181 ضربة جوية في منطقة تدعى سلسلة جبال قراشو ، وتم خلالها القضاء على أكثر من 42 إرهابيا .