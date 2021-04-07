شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولى بـ 18 مليون دولار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسلم بغداد معدات من التحالف الدولى بقيمة 18 مليون دولار، وقال المسؤول العسكرى، في بيان صحفي، بحسب "روسيا اليوم" إن "وزارة الداخلية تسلمت معدات عسكرية من التحالف الدولي تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليون دولار أمريكى".

عربات دفع رباعى

وأضاف أن "عملية التسليم كانت في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، وشملت أكثر من 1250 قطعة سلاح، و81 مركبة ذات دفع رباعي متعددة الأغراض".