شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: بدء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجى العراقى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، بدء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجى العراقى الأمريكى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وافتتح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية العراقى فؤاد حسين جلسة الحوار العراقي الأمريكي الاستراتيجي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال بلينكن: "اجتماعنا اليوم يؤكد على علاقة الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق".