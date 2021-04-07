التراويح في المنازل وتقليص عدد الموظفين 50%... قطر تتخذ قرارات صارمة لمواجهة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وتقررتقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل في الجهات الحكومية إلى 50% من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (قنا).

كما تقرر عقد جميع الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم "عن بعد" باستخدام الوسائل التقنية الحديثة "وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن 5 أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية".

وقرر مجلس الوزراء القطري استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاما إلى المساجد.

كذلك تقرر منع التجمعات والزيارات الاجتماعية في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد 5 أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن تلقوا لقاح كورونا.

وحظرت قطر التجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، مع السماح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، والاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن.

وشملت القرارات الجديدة إغلاق المسارح ودور السينما ودور الحضانة، وإغلاق المتاحف والمكتبات العامة، وتأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات، وإغلاق صالونات التجميل والحلاقة.

وقرر مجلس الوزراء القطري عدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 6 وفيات و927 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.