السعودية... 3 قرارات جديدة بمنع عمل الأجانب في عدد من الوظائف

دبي - محمود عبدالرازق - وشملت القرارات، وفق بيان الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "قصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارتها على السعوديين في جميع مناطق المملكة".

وفرض القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار، حيث سيتم منع العمل لغير السعوديين في الوظائف التالية (مدير مطعم، مدير مقهى، مدير خدمة العملاء، ومدير التسويق والمبيعات).

في حين نص القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى، وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

ويتوقع أن تُسهم هذه القرارات في توفير نحو

الفرص الوظيفية التي توفرها قرارات قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) وزيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وزيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى.#مكملين_توطين pic.twitter.com/gP48YVrfRe — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 7, 2021

للسعوديين والسعوديات، بينما تفرض المملكة عقوبات صارمة على المخالفين للتوطين.