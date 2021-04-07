ماذا تناقش الجولة الحالية من الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق؟

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. تحدث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عن ذلك قائلا: "الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية سيتطرق إلى ملفات متعددة بين البلدين، منها السياسية والاقتصادية والصحية والثقاقية، فضلا عن التعاون الأمني".

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وأضاف، بحسب ما نقله إعلام مجلس الوزراء على لسان الكاظمي، وجود قوات التحالف الدولي التي استقدمت إلى العراق لمحاربة داعش (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا) كان لها دور مؤثر في هذا المجال".

وقال الكاظمي: إن "التطور الكبير في قدرات قواتنا الأمنية، مكّن العراق من الانتقال قريبا إلى مرحلة انتفاء الحاجة للوحدات المقاتلة الأجنبية، والاقتصار على الأدوار التدريبية والاستشارية والدعم اللوجستي والتعاون الاستخباري".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية سابقا، أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي ستجري يوم 7 أبريل.

وانطلقت اليوم الأربعاء الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة عبر الفيديو كونفرانس لاستكمال مناقشة قضايا الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وقضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والتعليم والمجالات الثقافية.