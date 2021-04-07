ملك الأردن يوجه رسالة إلى مواطنييه خلال ساعات

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "عمون" الإخبارية الأدرنية، أن الرسالة الملكية ستعلن عبر وسائل الإعلام المحلية كافة.

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وتفاجأ الشارع الأردني، مساء السبت الماضي، بخبر اعتقال الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الهاشمي السابق، باسم إبراهيم عوض الله، وآخرين؛ لأسبابٍ أمنيّة.

كان الديوان الملكي الأردني قد قال في بيان إن الأمير حمزة وقع رسالة تقول "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقي على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا".

وقال الديوان الملكي إن الأمير حمزة، ولي العهد السابق، وقع الرسالة بعد أن التقى مع الأمير الحسن، عم الملك، وأمراء آخرين يوم الاثنين.

وكان الجيش قد حذر الأمير يوم السبت من تصرفات قال إنها تمس "الأمن والاستقرار" في الأردن وفي وقت لاحق، قال الأمير حمزة إنه قيد الإقامة الجبرية في المنزل. واعتقلت السلطات عددا من كبار الشخصيات أيضا.