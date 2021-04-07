وزير الموارد المائية العراقي يعلن موعد المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحمداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير ستكون في 10 مايو".

وأضاف أن "هذا المشروع سينهي معاناة محافظة المثنى من شَحِّ مياه الشرب".

يشار إلى أن أزمة المياه في العراق بدأت تطفو على السطح مع إعلان تركيا بدء ملء سد "إليسو" على نهر دجلة، الذي يخشى العراقيون من أن يتسبب في موجة من الجفاف.

وقد تم افتتاح سد "إليسو" في يناير/ كانون الثاني 2018، وبدأ ملء خزانه المائي في 1 يونيو/حزيران من نفس العام، وأقيم السد على نهر دجلة بالقرب من قرية "إليسو" وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي حذرت وزارة الزراعة العراقية من تأثر قطاع الزراعة في البلاد بسبب عدم التوصل إلى حل لأزمة المياه مع الجانب التركي.