سامح شكري يكشف لجعجع موقف مصر من أزمة لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - بحسب بيان مقتضب لوزارة الخارجية، نشرته على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، فإن شكري أجرى الاتصال خلال وجوده في بيروت.

وقال البيان إن الاتصال يهدف إلى التأكيد على الموقف المصري الداعم للبنان، ومساندة مصر للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة.

وتوجه شكري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تستهدف التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق.

وأكد البيان أن "مصر تساند وتدعم لبنان في الجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل الحكومة التي يقوم رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، بتشكيلها مع كافة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية".

كما أشار البيان إلى ضرورة تجاوز الظرف الحالي إعلاءً للمصلحة اللبنانية، وسعيا نحو مستقبل يحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية.