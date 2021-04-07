السعودية تقصر العمل في "المولات" على مواطنيها

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، فإن القرارات شملت، "قصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارتها على السعوديين في جميع مناطق المملكة".

وفرض القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار، حيث سيتم منع العمل لغير السعوديين في الوظائف التالية (مدير مطعم، مدير مقهى، مدير خدمة العملاء، ومدير التسويق والمبيعات).

في حين نص القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى، وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات يتوقع أن تُسهم في توفير نحو 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، بينما تفرض المملكة عقوبات صارمة على المخالفين للتوطين.