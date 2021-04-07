لماذا تعتقل إسرائيل قادة "حماس" قبل الانتخابات في فلسطين؟

دبي - محمود عبدالرازق - وبالنظر إلى أن مثل هذا الاعتقال ليس الأول، فهل يحاول الإسرائيليون تعطيل الانتخابات البرلمانية في فلسطين، أو على الأقل تقليل فرص "حماس" بالفوز، في ظل الضعف الحاد لمواقف "فتح"؟

آفاق "حماس"

تجري الاستعدادات للانتخابات البرلمانية العامة في فلسطين - الأولى منذ 15 عامًا - على قدم وساق.

ومع توقع وجود فتح وحماس فقط، فإن فتح بدأت تواجه مشاكل ملموسة: بسبب اختلاف وجهات نظر قادة الحركة، حيث فضل عددا من الفروع الترشح للانتخابات المقبلة على قائمة منفصلة، أي أن فتح في موقف ضعيف. ولا يمكن قول الشيء نفسه عن حماس.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev

في الوقت نفسه، من الواضح أن احتمال فوز الحزب الرئيسي في قطاع غزة بالانتخابات ليس مفيدًا لإسرائيل، التي لا تتخلى عن محاولات التدخل في الانتخابات: فقط لأنها أكثر إشكالية بالنسبة للإسرائيليين. للتوصل إلى اتفاق مع حماس وليس مع قادة فتح.

تبنت هذا الرأي ماريا مخموتوفا من المعهد الروسي للبحوث الاستراتيجية. وأشارت إلى أن "إسرائيل من خلال الاعتقالات لا تحاول تعطيل الانتخابات بقدر ما تحاول كبح طموحات حماس قبل الانتخابات. في هذه الحالة، قد يكون التأثير مختلفًا تمامًا".

وتضيف "أود أن أشير إلى أن إسرائيل تفعل هذا ليس لتعطيل الانتخابات بقدر ما هو محاولة لتقليل نفوذ حماس في الضفة الغربية وكبح طموحاتها، لأن خلايا حماس حققت نجاحًا كبيرًا هنا في السنوات الأخيرة، وهناك عددا مماثلا من مؤيدي حماس في الضفة الغربية مثل فتح، لكن من الممكن أن تستغل حماس مشكلة الاعتقالات كأحد العوامل لزيادة مؤيديها. وهكذا، يظهر قادة حماس أنهم يعانون من أجل الشعب الفلسطيني بأسره.

عملة صغيرة؟

في الوقت نفسه، قد لا تكون القصة واضحة جدًا. حيث أجرت إسرائيل مؤخرًا انتخابات برلمانية رابعة على التوالي، ولم تتمكن لمدة عامين متتاليين من تشكيل كنيست جديدة - وبالتالي تشكيل حكومة. ولم يتضح بعد ما إذا كان الإسرائيليون سيذهبون إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة. وفي هذا الصدد، فإن التعزيز المحتمل لدور حماس في الأراضي الفلسطينية يتضح أنه أكثر ضرراً لإسرائيل. وسيكون من الصعب على السياسيين، حل العديد من المشاكل دفعة واحدة.

بدورها، تعتقد ماريا مخموتوفا أن "المسؤولين الإسرائيليين يمكنهم حقًا استخدام اعتقال قادة "حماس" كوسيلة لتحقيق أهدافهم - بما في ذلك أهدافهم السياسية".

وتابعت الخبيرة: "بالطبع، كل هذه الاعتقالات هي خطوات قاسية للغاية من جانب إسرائيل".

ألعاب خطرة

لكن اعتقال قادة حماس لن يؤدي إلا إلى تقويض الوضع، حيث يمكن للفلسطينيين، الذين ينتظرون انتخابات عامة منذ 15 عامًا، أن يتفاعلوا بقسوة مع الإجراءات الإسرائيلية. وهذا، كقاعدة عامة، يتحول دائمًا إلى تفاقم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تستدرك ماريا مخموتوفا لحدبثها عن هذا:

لكن هناك تفصيلاً حاداً على خلفية اعتقالات قادة بارزين. في ظل هذه الظروف، وأمام حماس فرصة ممتازة لإثارة موجة من الاحتجاجات الشعبية. وردا على المظاهرات الشعبية للفلسطينيين، فإن إسرائيل كعادتها سترد بالاعتقالات والعمليات العسكرية. لا يسعنا إلا أن نأمل ألا تستمر هذه الألعاب الخطيرة إلى هذا الحد.

ونتيجة للانتخابات، سيتم تشكيل برلمان من 132 مقعدًا - لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإن تشكيل البرلمان يجب أن يكتمل في 31 أغسطس 2021.

في الوقت نفسه، تصر السلطة الفلسطينية على ضرورة فتح مراكز اقتراع في القدس الشرقية.. والجانب الإسرائيلي، الذي يسيطر بشكل كامل على المدينة، لم يستجب بعد لهذه المطالب.