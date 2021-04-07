ولي عهد دبي يعلن توفير لقاحات لجميع الممثلين الرسميين المشاركين في إكسبو 2020

دبي - محمود عبدالرازق - ومن المقرر إقامة المعرض في دبي في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى مارس/ آذار 2022.

ووفقا للحساب الرسمي لولي عهد إمارة دبي على "تويتر"، عقد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي في موقع إكسبو 2020 دبي.

وقال حمدان إنه وجه "بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة في الحدث العالمي، لضمان تجربة شاملة وآمنة لجميع المشاركين والزوار والعاملين".

​وأضاف: "سنرحب بالعالم في دبي ودولة الإمارات بحلول أكتوبر المقبل.. نتطلع لتجربة فريدة خلال إكسبو 2020 دبي بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. التي جعلت دبي وجهة مفضلة لأصحاب الأفكار الاستثنائية ومقراً عالمياً للأحداث الكبرى".

وتابع: "كما اعتمدنا استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي.. التي ترتكز على تنويع المصادر وتعزيز إنتاجنا المحلي والحد من الفقد والهدر وتعزيز السلامة الغذائية.. لضمان حياة أفضل للمواطن والمقيم في دبي".

​وقال ولي العهد "اعتمدنا استراتيجية خدمات الطب الطارئ في إمارة دبي.. استراتيجيتنا تقوم على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الجاهزية الدائمة والمرونة للتصدي للأزمات والكوارث الصحية الطارئة.. ويبقى الهدف الأساسي تقديم خدمات صحية للجميع بأفضل المعايير العالمية".

وأشار كذلك إلى اعتماد "الخطة الشاملة للتنقل المرن في دبي التي ستخدم أكثر من 1.5 مليون نسمة من السكان على المدى القصير.. هدفنا تطوير بنية تحتية متكاملة للمواصلات وجعل دبي من أكثر المدن العالمية الصديقة للبيئة ولأصحاب الهمم".