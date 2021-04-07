شكرا لقرائتكم خبر عن المصحف كاملاً مع تفسيره والتصفح بلمس الشاشة.. إليك رابط التحميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

يوفر تطبيق “آيات” وهو النسخة المكتبية من موقع القرآن الكريم بجامعة الملك سعود، العديد من المميزات لمستخدميه في قراءة القرآن والتفسير للآيات القرآنية.

ويوجد إصدارات تصلح لكافة الأجهزة المختلفة ومن بينها (نسخة اللينكس – نسخة الماك – نسخة الأندرويد – الآيفون والآيباد – نسخة الويندوز).

ويحتوي البرنامج على تلاوات للشيوخ (علي الحذيفي – سعد الغامدي – محمد صديق المنشاوي – محمود خليل الحصري – مشاري العفاسي – خليفة الطنيجي) وغيرها من التلاوات الأخرى، كما يتم قلب الصفحات بلمس الشاشة.

جدير بالذكر أن آيات هو برنامج قرآني شامل بمميزات فريدة يدعم أغلب أنظمة التشغيل ومترجم لأكثر من عشرين لغة، كما تم استخدامه على أكثر من 1,000,000 جهاز حاسب حول العالم.

لتحميل التطبيق على أجهزة أندرويد :هنا.

لتحميل التطبيق على أجهزة آيفون :هنا.

رابط لأجهزة الكمبيوتر (هنا)