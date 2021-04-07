النائب العام الأردنى يستثنى التصريحات الرسمية من حظر النشر بـ"قضية الأمير حمزة"

القاهرة - سامية سيد - قال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، إن حظر النَّشر فى الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين، والصادر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

وأضاف - فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، أن الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحيرة الرأى والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر.

وأشار إلى أنَّ الحظر يستثنى أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وسارى المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك.