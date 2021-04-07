شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تشترط فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : اشترطت هيئة الغذاء والدواء، فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها المملكة. وأوضحت خلال إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أسباب فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها المملكة، يأتي لتطبيق الاشتراطات التي تضمن سلامة وحماية صحة المرضي. كما أشارت إلى أن فسح المنتجات والشحنات، أمراً مهماً للتأكد أن الكمية للاستخدام الشخصي وليست لأغراض تسويقية.

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