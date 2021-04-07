تعرف على أطول وأقصر ساعات الصيام في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أيام قليلة ويهل شهر رمضان المعظم لعام 2021 وسط إجراءات احترازية اتبعتها كل الدول الإسلامية والعربية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتختلف ساعات الصيام من دولة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي، وهناك دول يصل عدد ساعات صيامها إلى 20 ساعة، بينما دول أخرى إلى 12 ساعة، رغم أن معدل ساعات صيام في أغلب الدول العربية يتراوح ما بين 14 و15 ساعة.

أطول ساعات الصيام في العالم

فنلندا

تصل عدد ساعات الصيام في فنلندا هذا العام 23 ساعة و5 دقائق، وتحتل المرتبة الأطول من حيث عدد ساعات الصيام عالمياً وداخل القارة الأوروبية ويتشارك معها ذلك الدول الإسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد.

وعدد المسلمين في هذه الدولة ضئيل جداً، فيصل إلى 100 ألف فقط، ورغم ذلك يسمح لهم بممارسة الشعائر الدينية بحرية تامة.

روسيا

يعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في روسيا، وينتشر في العديد من الأقاليم خاصة في جمهوريات شمال القوقاز كإنجوشيتيا والشيشان وداغستان وكابردينا بلكاريا وكاراتشايفا وتشيركيسا، إلى جانب جمهوريتي باشكرستان وتتارستان.

وتصل ساعات الصيام داخل مدينة مورمانسك الواقعة على الساحل الشرقي الصخري لخليج كولا إلى 20 ساعة و45 دقيقة، وهي أطول فترة في العالم.

الجزائر

تعد ساعات الصيام في الجزائر الأطول بين الدول العربية، إذ تصل عدد الساعات إلى 16 ساعةً بانتهاء الشهر المعظم.

تتشارك مع الجزائر، دولة تونس تقريباً في نفس عدد ساعات الصيام وكذلك الكثير من الطقوس والشعائر الإسلامية.

أقل عدد ساعات الصيام

الأرجنتين

تعتبر مدينة أوشوايا في الأرجنتين أقصر وقت صيام في العالم، حيث يبلغ 12 ساعة و23 دقيقة بالضبط.

تشرق الشمس في الساعة 6.23 صباحًا وتغرب في الساعة 6.46 مساءً.

تشيلي

تتمتع سانتياجو في تشيلي أيضًا بوقت صيام مريح لمدة 12 ساعة و41 دقيقة.

جزر القمر

تصل عدد ساعات الصيام في دول جزر القمر إلى 12 ساعة ونصف تقريباً لتكون بذلك أقل الدول العربية من ناحية عدد ساعات الصيام.

أستراليا

تصل عدد ساعات الصيام داخل دولة أستراليا إلى 11 ساعة و59 دقيقة.