غوغل تكسب نزاعاً قضائياً مع أوراكل بشأن حقوق الملكية الفكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما بتبرئة شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية غوغل من انتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركة البرمجيات الأمريكية أوراكل كورب عندما استخدمت شفرة البرمجة الخاصة بها في تطوير نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الحكم الصادر بأغلبية ستة قضاة مقابل قاضيين اثنين من أعضاء المحكمة العليا ألغى حكما قضائيا سابقاً لصالح أوراكل التي كانت قد طالبت بتعويضات تبلغ 9 مليارات دولار من غوغل. وقالت المحكمة العليا إن غوغل انخرطت في "استخدام عادل" شرعي عندما أضافت عناصر أساسية من لغة البرمجة جافا التي طورتها أوراكل في نظام التشغيل أندرويد. وقال القاضي سيتيفن برير في نص الحكم إن غوغل استخدمت "فقط ما هو مطلوب لكي تسمح للمستخدمين بإضافة مهاراتهم للعمل في تطوير برنامج جديد تماماً". بدأت القضية منذ عام 2010 عندما رفعت شركة أوراكل دعوى قضائية، تتهم فيها غوغل أنها باستخدام أجزاء كبيرة من لغة البرمجة جافا المملوكة لها بدون إذن منها، وحصلت أوراكل على حكم قضائي لصالحها في هذا النزاع، قبل أن تلجأ غوغل عام 2019 إلى المحكمة العليا لإلغاء هذا الحكم، وهو ما حدث بالحكم الأخير.

