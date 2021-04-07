الأرصاد المصرية تحذر المصريين من طقس أوروبي يضرب البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال خبراء الأرصاد، إن مصر تتأثر باندفاع تيار هوائي بارد ليشمل أوروبا ويصل إلى مناطق من شمال أفريقيا في نهاية الأسبوع الجاري، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وأضاف الخبراء أن مصر سوف تتأثر بالموجة البارد، بعد أن شهدت البلاد البلاد ارتفاع كبير في درجات الحرارة ستعاود الحرارة انخفاضها مرة أخرى في نهاية الأسبوع.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم الانخداع في التغير السريع لدرجة الحرارة.

ويسود في مصر، اليوم الأربعاء، طقس حار على الوجة البحري والقاهرة وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء لطيف على السواحل الغربية.

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس، ليلا، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على باقي الأنحاء.