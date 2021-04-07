مقتل 60 عنصرا من "داعش" خلال عملية أمنية شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وأوضح بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القصف الذي شهدته منطقة تلال حمرين في 25 آذار/ مارس الماضي قد أسفر عن مقتل 60 إرهابيا من عناصر تنظيم "داعش" خلال "عملية شهدت تكتيك نوعي جديد ومُحترف بالإضافة لتنسيق عالي المستوى بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب والقوة الجوية العراقية".

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وكان الجهاز قد أعلن انطلاق عملية أمنية تحمل اسم "الأسد المتأهب"، الشهر الماضي، وأسفرت عن تدمير 120 كهفا ومقتل 27 عنصرا للتنظيم الإرهابي في جبال قرة جوغ، وعلى إثر تلك العملية هربت بعض العناصر إلى سلسلة تلال حمرين.

وأوضح البيان أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من رصد تحركات هروب تلك العناصر ولم يتم التعامل معهم، بهدف كشف المقرات البديلة التي سيتجهون نحوها.

وتابع البيان أنه مع استقرار تلك العناصر في منطقة تلال حمرين، شنت القوات الجوية العراقية قصف مكثف على تلك المناطق بتاريخ 25 آذار/مارس الماضي، ليتم تدمير المخابئ بشكل كامل.

يذكر أن الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، قد أكد في تصريح لوكالة سبوتنيك أمس الثلاثاء، امتلاك الجهاز معلومات وصفها بـ"المهمة" عن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي المدعو أبو إبراهيم القرشي وتحركاته.