الصحة العراقية: الوضع الوبائي تحت السيطرة وجميع لقاحات كورونا آمنة

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد-سبوتنيك. وقال المسؤول العراقي في تصريحات للصحفيين: "الوضع الوبائي لكوفيد-19 في العراق تحت السيطرة، والموجة الجديدة تمتاز بإصابات أشد وأكثر خطورة من الموجة السابقة".

وأوضح أيضا "أؤكد بشكل رسمي ومسؤول أن جميع اللقاحات آمنة ومن مصادر عالمية رصينة".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أوائل الشهر الماضي، اعتماد أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بينها اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة العراقية عن الاتفاق مع روسيا على توريد مليون جرعة من اللقاح كشحنة عاجلة تصل خلال أسبوعين من تاريخ توقيع التعاقد.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية "واع" إنه "بعد إقرار لقاح "سبوتنيك V" الروسي من قبل وزارة الصحة وبناءً على ما عرضه وزير الصحة حسن التميمي في مجلس الوزراء وجه بدوره التعاقد المباشر مع شركتي سبوتنيك وآر فارم لاستيراد اللقاح".

وتابع أن "وزارة الصحة اعتمدت أربعة لقاحات عالمية. والدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك والبالغة مليون جرعة ستصل العراق خلال أسبوعين تضاف إلى ملايين الجرع التي ستصل تباعاً".

يذكر أن اللقاحات الأخرى المعتمدة بالعراق هي فايزر وسينوفارم وأسترازينيكا.