شكري يلتقي جنبلاط ولا تصريحات عقب اللقاء

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" فإن اللقاء انتهى، ولم يشأ الوزير شكري أو جنبلاط التصريح إثر اللقاء.

هذ وقال وزير الخارجية المصرية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن مصر تستمر ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات، للخروج من الأزمة الراهنة في لبنان.

وأضاف الوزير المصري بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أنه "لا زال هناك انسداد سياسي، والجهود تبذل لتشكيل حكومة من اختصاصيين قادرين على الوفاء باحتياجات الشعب، وتحقيق الاستقرار المهم للبنان والمنطقة ومصر"، حسبما ذكرت مراسلة "سبوتنيك".

ولفت شكري إلى أنه سيعقد سلسلة لقاءات مع مكونات سياسية مختلفة، لنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر وتوفيرها كل الدعم للخروج من هذه الأزمة، وتشكيل الحكومة​، ما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي، وتحقيق المصلحة المشتركة للشعب اللبناني ودول المنطقة.

وتوجه شكري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ووفقا لبيان الخارجية المصرية، تستهدف الزيارة التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق.