دولة عربية تطلق حملة رمضانية خيرية

دبي - محمود عبدالرازق - المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية "مدائن" أطلقت حملتها الخيرية الرمضانية السنوية لتوزيع صناديق التبرعات من المنتجات العمانية على شرائح المجتمع المستهدفة بالتنسيق مع مكاتب الولاة والفرق التطوعية في مختلف ولايات السلطنة.

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وقال أحمد الهنائي، مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في "مدائن": "تأتي الحملة على غرار جهود مدائن للعب دور فعال في خدمة المجتمع ودعم الأسر ذات الدخل المحدود في مختلف محافظات السلطنة".

وبحسب موقع "عمان دبلب أوسيرفير" فإن مؤسسة "مدائن" قدمت خلال السنوات القليلة الماضية، سلسلة من المبادرات لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في الشراكة والتنمية المستدامة.

وقال الموقع: "تهدف حملة مدائن الخيرية الرمضانية إلى دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الشركات المستثمرة في المدن الصناعية المختلفة على المساهمة بالتبرعات للجمعيات الخيرية بالدولة".