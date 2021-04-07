شكرا لقرائتكم خبر عن عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولى على طريق بابل السريع بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي على طريق بابل السريع.

وقال المصدر في تصريح مقتضب لقناة السومرية نيوز الإخبارية، "إن عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة رتلاً للتحالف الدولي على طريق بابل السريع دون إصابات تذكر".

يشار إلى أن أرتالا تابعة للتحالف الدولي تتعرض بشكل شبه يومي إلى تفجيرات بعبوات ناسفة في الطرق السريعة في بغداد والمحافظات الجنوبية.