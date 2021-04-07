شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع نبيه برى مستجدات الوضع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى،⁩ اليوم الأربعاء ببيروت، مع رئيس مجلس النواب اللبنانى ⁧نبيه برى⁩ مستجدات الوضع فى لُبنان الشقيق.

أعلن ذلك السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ووصل وزير الخارجية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم، فى زيارة يلتقى خلالها بكبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وكان فى استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت)، وزير الخارجية اللبنانى شربل وهبه، وسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

وتتضمن زيارة شكرى سلسلة من الاجتماعات استهلها بعقد مباحثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه برى، ويعقد شكرى لقاءً آخر مع البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، ثم رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط.

كما تشمل لقاءات وزير الخارجية رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، إلى جانب اتصال هاتفي يجريه مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعدما تعذر اللقاء بينهما فى ضوء إصابة الأخير بفيروس كورونا مؤخرا.

ويختتم شكري زيارته بلقاء يعقده مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، يعقبه عقد مؤتمر صحفى قبيل مغادرته بيروت.

