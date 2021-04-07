شكرا لقرائتكم خبر عن 53 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 28 مستوطنا، و25 من طلبة المعاهد اليهودية، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية.