ضبط (9) مخالفين لنظام البيئة في هذه المناطق

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (جازان ومكة المكرمة والرياض)، (9) مخالفين لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (3) مواطنين و(6) مقيمين من الجنسيات اليمنية والهندية والباكستانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (9) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و (999) في جميع مناطق المملكة و (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.