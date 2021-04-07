شكرا لقرائتكم خبر عن في أعلى رقم منذ بدء حملة التطعيم.. منح أكثر من 250 ألف جرعة لقاح «كورونا» في آخر 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى رقم يومي لإعطاء جرعات لقاح كورونا المستجد “كوفيد 19” منذ بدء حملة التطعيم بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تممنح أكثر من 250 ألف جرعة لقاح كورونا في آخر 24 ساعة بمناطق المملكة، وفقاً لـ”الإخبارية”.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

​كما أصدرت (الصحة) دليلاً يتضمن الإجابة عن الأسئلة كافة المتعلقة بلقاح فيروس (كورونا) المستجد؛ حيث تم نشره عبر حساب الوزارة في (تويتر)، ومنصتها التوعوية (عش بصحة). ويحتوي الدليل على عدد من الموضوعات أبرزها: أنواع اللقاحات المتوفرة بالمملكة، والفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح، والنصائح قبل أخذ اللقاح وبعده، والأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها، والموانع التي تمنع من أخذ اللقاح، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بلقاح فيروس (كورونا).

للاطلاع على الدليل (هنا)