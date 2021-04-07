شكري يؤكد استمرار مصر ببذل الجهود لخروج لبنان من الأزمة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الوزير المصري بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أنه "لا زال هناك انسداد سياسي، والجهود تبذل لتشكيل حكومة من اختصاصيين قادرين على الوفاء باحتياجات الشعب، وتحقيق الاستقرار المهم للبنان والمنطقة ومصر، حسبما ذكرت مراسلة "سبوتنيك".

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ولفت شكري إلى أنه سيعقد سلسلة لقاءات مع مكونات سياسية مختلفة، لنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر وتوفيرها كل الدعم للخروج من هذه الأزمة، وتشكيل الحكومة​، ما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي، وتحقيق المصلحة المشتركة للشعب اللبناني ودول المنطقة.

كما سيلتقي شكري كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إضافة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، على أن يستقبل في مقر إقامته في بيروت عددا من رؤساء الأحزاب الأساسية في البلاد، بهدف حث القوى السياسية على ضرورة تكثيف جهودها لتشكيل حكومة إنقاذية تؤدي إلى حل الأزمتين السياسية والاقتصادية في لبنان.

وتوجه شكري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ووفقا لبيان الخارجية المصرية، تستهدف الزيارة التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق.

وأكد البيان أن "مصر تساند وتدعم لبنان في الجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل الحكومة التي يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري بتشكيلها مع كافة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية".

كما أشار البيان إلى ضرورة تجاوز الظرف الحالي إعلاءً للمصلحة اللبنانية، وسعيا نحو مستقبل يحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية.