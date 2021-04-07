تأجيل القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق للمرة الثانية بطلب من عمان

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء إن "القمة تأجلت"، لافتًا إلى أن "مصر لم يكن لديها مانع في الحضور"، مؤكدا أنه "تم إبلاغ العراق قبل يومين بشكل رسمي بطلب التأجيل".

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وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن يوم الجمعة 26 آذار/مارس الماضي، تأجيل انعقاد القمة الثلاثية التي كان من المقرر انعقادها نهاية مارس في بغداد مع الرئيس المصري والملك الأردني إلى القريب العاجل، وذلك بسبب حادث تصادم القطارين في صعيد مصر، والذي أودى بحياة نحو 20 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين.

يذكر أن قمة ثلاثية استضافتها العاصمة الأردنية جمعت بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، أواخر آب/أغسطس الماضي، وركزت على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث.

وبحثت القمة الثلاثية في العاصمة الأردنية، تنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث.

وعُقدت القمة الثلاثية الأولى في القاهرة، في مارس 2019.