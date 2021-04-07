الكويت.. ضبط القائمين على غرفة "جمع رأسين بالحلال" في "كلوب هاوس"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، رصدت إدارة الجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة وجود غرف في البرنامج فيها مخالفة للآداب وتحريض على الفسق والفجور، وعليه صدرت التعليمات لضبطهم.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر أمنية، في قطاع الأمن الجنائي، إلى أنه "اتضح أن بينهم وافدين من جنسيات مختلفة بتهمة مخالفة الآداب العامة على كلوب هاوس، والتحريض على ممارسات غير أخلاقية وتجاوز حدود الآداب العامة".

وأكد المصدر أنه تم إحالة عدد من الموقوفين من المواطنين إلى النيابة العامة ووافدين إلى الإبعاد الإداري.

​ولفت إلى أن المضبوطين كانوا يدخلون التطبيق بأسمائهم الحقيقية، وآخرون يدخلون بأسماء وهمية، مؤكدا أن مخالفة الآداب العامة لا علاقة لها بالتعبير عن الرأي.

وقالت الصحيفة إن هذه العملية جاءت بعدما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطعاً مسجلاً من داخل الغرفة في التطبيق، حيث اعتمد القائمون عليها على عرض طلبات الشباب الراغبين بالزواج على الفتيات الموجودات في الغرفة.

وقال محمد هايف المطيري، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي إن مسؤول بوزارة الدخلية أكد له القبض على القائمين على غرفة "جمع رأسين بالحلال" في "كلوب هاوس".

​وكتب المطيري على حسابه على "تويتر"، "أكد لي وكيل الداخلية مشكورا أنه تم إلقاء القبض على القائمين على ماتم تداوله مؤخرا عبر خدمة "الواتساب"، والخاص بتسجيل لغرفة "جمع رأسين بالحلال" ويشترك فيه عدة جنسيات عبر إحدي المنصات وقد تمت الإحالة للنيابة والذي يظهر الفتيات والشباب بمظهر مزري لا يليق بأخلاق وعادات المجتمع الكويتي".