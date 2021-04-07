شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع حالة جوية ممطرة على مناطق المملكة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ غداً الخميس، حالة جوية ممطرة على بعض المناطق، وتستمر عدة أيام.

وأوضح الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الحالة ستكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المناطق الغربية والجنوبية وشمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار إلى أن الحالة المتوقعة يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء – بمشيئة الله تعالى – توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما توقع سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.