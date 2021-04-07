هل يُمكن للمُصاب بداء السكري من النوع الأول أخذ لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول المصابين بداء السكري من النوع الأول الذي يصيب الشباب والمراهقين على لقاح كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأكدت “الصحة”، في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن الأشخاص المصابين بالسكري من الفئات المستهدفة لأخذ اللقاح.
وأشارت إلى أنه حسب التحديثات الحالية فإن الأعمار المستهدفة لكلا اللقاحين “فايزر وأسترازينيكا” هي ١٨ سنة فأكبر تُحسب بالتاريخ الميلادي، مضيفة أن المضادات لا تمنع أخذ اللقاح.
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