شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تقتل نفسها بـ«طلق ناري» عن طريق الخطأ في جازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أقدمت فتاة بقرية عببة بمركز السهي بصامطة التابعة لمنطقة جازان، على قتل نفسها، وذلك بعد أن أطلقت النار على نفسها عن طريق الخطأ من سلاح مسدس، كانت تلهو به في منزلها.
وفي التفاصيل بحسب «الوطن»، فإن الفتاة العشرينية قد أخرجت السلاح من خزانة ملابس الأسرة، وقامت بالضغط على الزناد في الهواء، ولم يطلق الرصاصة فتوقعت أن السلاح فارغ، فوجهته الى رأسها مازحة أمام أختها.
جدير بالذكر أن الفتاة تدرس بالمرحلة الثانوية في إحدى مدارس مركز السهي بمحافظة صامطة، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.
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