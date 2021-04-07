شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يكشف عن ميزة جديدة لـ«واتسآب» طال انتظارها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المختص التقني سعد الضاوي ميزة جديدة مرتقبة تعتزم شركة “واتسآب” تطبيقها.

وأكد في مقطع على حسابه بموقع “تويتر”، أن الميزة الجديدة تتمثل في إتاحة نقل المحادثات من جهاز “أندرويد” إلى جهاز يعمل بنظام “أي-أو-إس” والعكس.

وتابع أن السبب وراء إطلاق هذه الميزة المرتقبة لكون نقل المحادثات بين النظامين غير متاح ولا توجد طريقة أخرى سوى عن طريق الكمبيوتر وهي معقدة.