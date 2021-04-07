وزير الخارجية المصري يتوجه إلى لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الخارجية المصرية، تستهدف الزيارة التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق.

وأكد البيان أن "مصر تساند وتدعم لبنان في الجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل الحكومة التي يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري بتشكيلها مع كافة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية".

كما أشار البيان إلى ضرورة تجاوز الظرف الحالي إعلاء للمصلحة اللبنانية، وسعيا نحو مستقبل يحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قدكشفت أمس الثلاثاء، عن زيارة شكري، إلى لبنان، مشيرة إلى أنه يحمل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس ميشال عون.

وأوضحت أن وزير الخارجية المصري سيقوم بمسعى يهدف الى تذليل العقبات من أمام ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، وهو سيلتقي لهذه الغاية مع عدد من الشخصيات اللبنانية، من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.