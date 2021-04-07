الرئيس اللبنانى يستقبل سامح شكرى

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس اللبنانى ⁧ميشال عون⁩، اليوم الأربعاء، بقصر بعبدا، وزير الخارجية ⁧سامح شكرى فى مستهل زيارته إلى لبنان.

ووصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكرى، فى زيارة يلتقى خلالها بكبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وكان فى استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت)، وزير الخارجية اللبنانى شربل وهبه، وسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ويرافق وزير الخارجية وفدا يضم السفير نزيه النجارى مساعد وزير الخارجية، والمستشار محمد عاطف بوزارة الخارجية.

وتأتى زيارة سامح شكرى فى إطار الجهود المصرية الرامية إلى حث الفرقاء السياسيين اللبنانيين على الإسراع فى تشكيل "الحكومة الإنقاذية"، وذلك فى ضوء الحرص الكبير لدى القيادة السياسية المصرية على استقرار لبنان وتجاوزه للأزمات التى يمر بها حاليا.

وتتضمن زيارة شكرى سلسلة من الاجتماعات يستهلها بعقد مباحثات مع الرئيس اللبنانى ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه برى، ولقاء آخر مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، ثم رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط.

كما تشمل لقاءات وزير الخارجية رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، إلى جانب اتصال هاتفى يجريه مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعدما تعذر اللقاء بينهما فى ضوء إصابة الأخير بفيروس كورونا مؤخرا.

ويختتم شكرى زيارته بلقاء يعقده مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، يعقبه عقد مؤتمر صحفى قبيل مغادرته بيروت.