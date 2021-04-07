القيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس وما نتج عنها من وفيات ومفقودين. وقال الملك المفدى”إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، راجين عودة المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، لفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات. وقال سمو ولي العهد: ” أعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، راجياً عودة المفقودين سالمين.