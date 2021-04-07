شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور.. إليك الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت وزارة التعليم، فتح باب التقديم في رياض الأطفال الأهلية والحكومية للعام الدراسي الجديد عبر نظام نور. وأوضحت ال‏وزارة أنه يتم قبول الأطفال في كل مستوى وفق تواريخ الميلاد التالية: ▪️المستوى الأول:

١٤٣٩/١/٢٣هـ – ١٤٤٠/١/٢٢هـ ▪️المستوى الثاني:

١٤٣٨/١/٢٣هـ -١٤٣٩/١/٢٢هـ ▪️المستوى الثالث:

١٤٣٧/١/٢٣هـ -١٤٣٨/١/٢٢هـ. خطوات التسجيل في الروضة 1443 وحتى تستطيع التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات كالتالي: – الانتقال إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الانترنت. -إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري. – الضغط علي زر الدخول. – اختيار من القائمة الجانبية تسجيل الأبناء. بعد ذلك اختيار تسجيل رياض الأطفال. – كتابة البيانات الخاصة بالطالب. – تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب. – بعد ذلك تقوم باختيار الروضة التي ترغب في التقديم فيها. -الضغط علي زر التسجيل الموجود في الأسفل.

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