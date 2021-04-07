شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: دوام القطاع الخاص خلال شهر رمضان 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدد ساعات العمل في شهر رمضان المبارك للقطاع الخاص. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن عدد ساعات الدوام في رمضان هي 6 ساعات يومياً. وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي فيروس كورونا.

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