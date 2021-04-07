دراسة: تناول الكافيين يومياً أثناء الحمل مرتبط بصغر حجم المولود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت دراسة حديثة في موقع «جاما» الإلكتروني، أن النساء الحوامل اللاتي يشربن كميات من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يومياً، يلدن أطفالاً أصغر حجماً، مقارنة بالحوامل اللاتي يتجنبن تناول الكافيين.



وأظهرت نتائج الدراسة، أن النساء اللاتي يتناولن الكافيين يومياً، يلدن أطفالاً أصغر حجماً بمقدار 3 أوقيات تقريباً. بالإضافة إلى ذلك، كان محيط رأس أطفالهن أصغر بنحو عُشر بوصة من محيط رأس الأطفال الذين لا تتناول أمهاتهن الكافيين أثناء الحمل.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، والباحثة في معهد يونيس كيندي شرايفر الوطني لصحة الطفل، الدكتورة كاثرين إل جرانتز: «قد يكون من الحكمة الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء الحمل، أو التخلي عنها.