شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسر 1.1 مليار دولار.. انتكاسة الرئيس الأمريكي ترامب في قائمة أغنياء العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

لم تكن خسائر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة سياسية فقط، فهي أيضا اقتصادية بعد أن فقد الكثير من ثروته الضخمة.



وفقا لأحدث بيانات فوربس فقد تراجع الرئيس الأمريكي السابق نحو 298 مركزا في قائمة فوربس لـ"أثرياء العالم لعام 2021".

واحتل ترامب في 2021 المركز 1299 بعد أن كان يحتل المركز 1001 في عام 2020.

القائمة التي صدرت الثلاثاء، أوضحت أن دونالد ترامب خسر 1.1 مليار دولار من ثروته خلال الفترة التي تولى فيها منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبلغ قيمة ثروة ترامب في الوقت الحالي نحو 2.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار في بداية ولايته الرئاسية.

وتأثرت ثروة الرئيس الأمريكي بعدة أسباب، أبرزها الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لبلومبرج.

وأعلنت فوربس قائمة "أثرياء العالم لعام 2021"، الثلاثاء، وارتفع عدد الأثرياء في قائمة العام الجاري بواقع 660 ملياردير منهم 493 دخلوا القائمة للمرة الأولى، وهو ما يعادل مليارديراً جديداً كل 17 ساعة على مدار 2020.

أكثر من 600 ملياردير أمريكي ارتفعت ثروتهم بنسبة 29% منذ بداية تفشي الجائحة، في الوقت الذي خسر فيه الملايين وظائفهم.

كشفت جائحة كورونا عن الواقع الاقتصادي المتأزم عالميا، حيث بات التفاوت الواضح في الثروة هو الوضع السائد في جميع أرجاء المعمورة.

وذكرت دراسة أجراها المعهد الأمريكي للدراسات السياسية أن هناك 643 مليارديرا في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت ثروتهم بنسبة 29% منذ بداية تفشي جائحة كورونا، في الوقت الذي خسر فيه الملايين وظائفهم حول العالم.

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وأشار التقرير إلى أن ثروات الأثرياء في الولايات المتحدة، ازدادت 845 مليار دولار منذ بدء الإعلان عن الجائحة في 18 مارس/ آذار.

وأوضح التقرير أنه في الفترة بين الأول من يناير/ كانون الثاني و10 أبريل/ نيسان 2020، شهد 34 من أغنى 170 مليارديرًا في الولايات المتحدة زيادة في ثروتهم بعشرات الملايين من الدولارات. وشهد 8 منهم زيادة في صافي ثرواتهم بأكثر من مليار دولار.

وهذا يعني أن الثروة الإجمالية لهذه الطبقة ارتفعت أيضاً من 2.95 تريليون دولار إلى 3.8 تريليون دولار، في الوقت ذاته خسر نحو 50 مليون أمريكي وظائفهم.

جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، أثرى رجل في العالم ازدادت ثروته في الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني حتى 15 أبريل/ نيسان، بنحو 25 مليار دولار.

هذه الزيادة غير المسبوقة في الثروة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لهندوراس البالغ 23.9 مليار دولار في عام 2018.

بحسب التقرير نفسه، ازدادت ثروة إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا لإنتاج السيارات الكهربائية بنحو 8.1 مليار دولار لتبلغ أكثر من 92 مليار دولار بقليل.

بينما ازدادت ثروة مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، بنسبة 84% وارتفعت من 45 مليارا إلى 100.6 مليار دولار.

أما بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت الذي وعد بتقديم نصف ثروته للأعمال الخيرية وبتقديم 8 مليارات دولار لدعم القطاعات الطبية في مكافحة فيروس كورونا، فإن الارتفاع الذي طرأ على ثروته يقدّر بنحو 16%، لتبلغ 116 مليار دولار.

في السياق ذاته، قال عالم الاقتصاد الأمريكي، روبرت رايخ، الذي شغل أيضاً منصب وزير العمل في عهد الرئيس بيل كلينتون، إن ثروة مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، ستبقى كما كانت عليه قبل الجائحة.