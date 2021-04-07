شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصدت أرواح ملايين الأشخاص.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 133 مليونا و34 ألفا و420 إصابة، الأربعاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و886 ألفا و246 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 107 ملايين و289 ألفا و168 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووفقا لـ"العين الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

سجلت الأرجنتين رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغ 20870، في وقت تتعرض فيه البلاد لموجة ثانية من العدوى.

كانت الأرجنتين قد اتخذت في الأشهر الأخيرة إجراءات لفتح اقتصادها المتداعي بعد عزل عام صارم العام الماضي.

وجاء الرقم القياسي في حالات الإصابة بعد ارتفاع الحالات بشكل حاد خلال الشهر الماضي، وبعد أن قال الرئيس ألبرتو فرنانديز إنه أصيب بالفيروس، السبت، رغم أنه لم تظهر عليه الأعراض.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في الأرجنتين إلى حوالي 2.43 مليون منذ بدء الجائحة.

وسجلت البلاد أيضا 163 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 56634.

سجّلت البرازيل، للمرة الأولى منذ بدء تفشّي جائحة "كوفيد-19" فيها قبل عام ونيّف، أكثر من 4 آلاف وفاة ناجمة عن الفيروس، حسب ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية.

وقالت الوزارة إنّ أكبر دولة في أمريكا اللاتينية سجّلت 4,195 وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والبرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة هي الدولة الثانية في العالم، خلف الولايات المتّحدة، الأكثر تضرّراً من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للفيروس في البرازيل إلى حوالي 337 ألف وفاة من أصل 13 مليون مصاب، علماً بأن كثيراً من العلماء يقولون إن البيانات التي تنشرها وزارة الصحة لا تعكس مدى فداحة الوضع الوبائي في البلاد.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و910445 حالة بعد تسجيل 9677 إصابة جديدة.

كما أظهرت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 77401 بعد تسجيل 298 وفاة جديدة.

كورونا حول العالم

12 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 12 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في السادس من أبريل/ نيسان الجاري انخفاضا من 24 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن إثنتين من الحالات الجديدة إصابات محلية، وإنهما سُجلتا في مدينة رويلي بإقليم يونان بجنوب غرب الصين على الحدود مع ميانمار، حيث ظهرت بؤرة تفش جديدة الأسبوع الماضي.

وأكدت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض انخفضت إلى 8 من 17 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90341، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636